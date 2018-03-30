18:58 30 марта 2018 0

Анонс новых серий удивил поклонников мультсериала ФОТО: скрин с видео

Директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев объяснил, почему сестру Дяди Федора из «Простоквашино» зовут Вера Павловна, если их папа — Дима. О нестыковке глава московской киностудии поведал в интервью «Говорит Москва».

В книгах Эдуарда Успенского родителей Дяди Федора зовут Римма и Дмитрий Свекольниковы. В новых эпизодах «Простоквашино» у них появляется дочь, которую мультипликаторы назвали Верой Павловной. На несоответствие отчества обратили внимание после выхода анонса новых серий мультфильма пользователи интернета. Они предположили, что это отсылка к герою романа Николая Чернышевского «Что делать?». Однако Машковцев опроверг связь. «Это просто очень удобное сочетание имени и отчества… Это баг. Исправлять не планируем», — пояснил глава «Союзмультфильма». По мнению Машковцева, маленькую сестру Дяди Федора нельзя назвать просто Верой из-за ее характера. При этом он отметил, что наказывать сотрудников за ошибку никто не будет.

Премьера новых серий «Простоквашино» назначена на 3 апреля. Продолжение мультсериала создатели посвятили памяти актера Олега Табакова, который озвучивал кота Матроскина. В новом проекте кот будет говорить голосом актера Михаила Ефремова.