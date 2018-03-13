03:25 13 марта 2018 0

Актер озвучивал кота Матроскина в классических сериях мультфильма «Простоквашино» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Памяти советского и российского актера Олега Табакова будут посвящены все новые серии мультипликационного сериала «Простоквашино». Об этом заявила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

«Для нас это невосполнимая утрата. Мы посвятим все новые серии „Простоквашино“ памяти Олега Табакова», — цитирует «Экономика сегодня» Слащеву. Также она добавила, что в каждой серии будет памятная надпись артисту. Табаков озвучивал кота Матроскина в классических эпизодах мультфильма «Простоквашино». В новом проекте кот будет говорить голосом актера Михаила Ефремова.

Напомним, 12 марта на 83-м году жизни скончался народный артист СССР Олег Табаков. Прощание с актером состоится 15 марта в МХТ имени Чехова. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.