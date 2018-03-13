{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,61
Динамика за 2 недели
Евро 69,80
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 марта 2018
12 марта 2018
03:25  13 марта 2018 0

«Союзмультфильм» посвятит Олегу Табакову новые серии «Простоквашино»

Презентация Шоу-рума ЭКСПО-2020 в ТРУ Гринвич. Екатеринбург, чернецкий аркадий, табаков олег
Актер озвучивал кота Матроскина в классических сериях мультфильма «Простоквашино»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Памяти советского и российского актера Олега Табакова будут посвящены все новые серии мультипликационного сериала «Простоквашино». Об этом заявила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

«Для нас это невосполнимая утрата. Мы посвятим все новые серии „Простоквашино“ памяти Олега Табакова», — цитирует «Экономика сегодня» Слащеву. Также она добавила, что в каждой серии будет памятная надпись артисту. Табаков озвучивал кота Матроскина в классических эпизодах мультфильма «Простоквашино». В новом проекте кот будет говорить голосом актера Михаила Ефремова.

Напомним, 12 марта на 83-м году жизни скончался народный артист СССР Олег Табаков. Прощание с актером состоится 15 марта в МХТ имени Чехова. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров