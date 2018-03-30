19:33 30 марта 2018 0

На Ямале олени гибнут от голода Фото: Иван Седов © URA.RU

От оленеводов Ямальского района ЯНАО поступил тревожный сигнал. В тундре начался массовый падеж оленей от голода. Из-за морозов и ветров образовался твердый снежный наст, который мешает животным добраться до корма.

Руководитель оленеводческого предприятия МОП «Ямальское» Татьяна Высокос рассказала «URA.RU», что за последние две-три недели только в их стадах погибло более 400 оленей. Аналогичные проблемы испытывают и другие предприятия, кроме того, страдают и стада оленеводов-частников. «Олени слабые. На них невозможно передвигаться, что-то доставлять. Последние две-три недели начался падеж. Думали, что это прекратится, но морозы не спадают. Снежный покров плотный, а олени ослабли из-за голода и морозов, им все сложнее добраться до корма», — рассказала Татьяна Высокос.

В региональном правительстве не смогли назвать даже приблизительное число уже погибших на Ямале особей. Там только пояснили, что районные специалисты уже выехали в тундру, чтобы оценить масштаб катастрофы. В субботу из Салехарда туда отправится вертолет с ветеринарами. Так же они доставят медикаменты, специальную солевую подкормку и комбикорм для животных.

В правительстве также отмечают, что осенью прошлого года муниципалитетам был дан указ быть готовыми к подобным ситуациям, иметь резервный запас медикаментов и комбикормов. Средства на создание резерва были заложены в бюджетах.

Напомним, в зимний сезон 2013—2014 годов на Ямале наблюдались обильные снегопады. Начало зимы, как и в нынешнем сезоне, сопровождалось резкими перепадами температур и дождями. В результате многие пастбища были покрыты толстым снежным настом, который олени не могли пробить самостоятельно и гибли от голода. Регион понес серьезные финансовые потери, так как выделялись средства на помощь оленеводам и утилизацию трупов животных. За несколько месяцев погибли 58 тысяч животных. Это считается одним из самых масштабных бедствий на Ямале. Для сравнения: в результате падежа оленей от сибирской язвы в 2016 году погибли чуть более двух с половиной тысяч животных.