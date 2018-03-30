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30 марта 2018
19:39  30 марта 2018 0

Телеведущая Стриженова рассказала, как ушла от мужа из-за ревности

Стриженова приревновала мужа к артисткеФото: Екатерина Стриженова, Instagram

Известная телеведущая Екатерина Стриженова рассказала, как ее брак оказался под серьезной угрозой. По собственному признанию, она приревновала мужа к некой артистке.

В конце прошлого года Екатерина и Александр Стриженовы отметили 30 лет совместной жизни, пишет портал «Дни.ру». Сейчас их пара считается образцовой, однако в один момент брак Стриженовых чуть не разрушился. «Однажды я ревновала, это было 20 лет назад. Мне не понравилась ситуация, когда одна артистка плакалась моему мужу, что ее кто-то бросил. Плакалась, плакалась, в итоге мне это надоело, и я ушла», — поделилась телеведущая. «Сколько можно успокаивать человека?! Найдите себе другую жилетку. Но это было лишь однажды», — добавила она.

Сейчас же Стриженовы счастливо живут в браке. По словам телеведущей, в основе их благополучия лежат три секрета. Во-первых, они полностью доверяют друг другу. «Я не знаю, что он делает, когда уходит на работу. Я его не проверяю. Мой муж — режиссер. Когда он приходит в три часа ночи, я понимаю, что у него дела, потому что сама актриса», — сказала Стриженова. Второй принцип — ничего не умалчивать, если назревает конфликт. И третий — общий семейный бюджет. «У нас с Сашей один кошелек. Это, наверное, тоже важная составляющая для счастливой семьи», — заключает ведущая.

Дарья Корчак
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