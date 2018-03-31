Россия объявила о высылке 50 британских дипломатов

16:35 31 марта 2018 0

Дело Скрипаля еще больше обострило отношения России и Запада Фото: depositphotos.com © URA.RU

Россия ответила на санкции Великобритании — пятьдесят британских дипломатов будут высланы из страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

О принятии зеркальных мер против стран Запада, выдворивших российских дипломатов, в Министерстве иностранных дел РФ заявили еще накануне. «Абсолютно тотальная и уже никем не скрываемая настоящая русофобская кампания», — так назвала Захарова действия западных государств, передает Lenta.ru.

Отношения Запада и России обострились после отравления в Лондоне бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ответственность за происшествие Британия возложила на Россию, пообещав жесткие санкции. Следующим ее шагом стала высылка 23 российских дипломатов. За Соединенным Королевством о выдворении работников российской дипмиссии заявили в США — помимо высылки 60 дипломатов, будет закрыто генконсульство РФ в Сиэтле. О выдворении российских дипломатов объявили также Австралия, Украина, Канада и более 10 стран ЕС.