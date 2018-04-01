СМИ впервые опубликовали фотографии поезда, на котором лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Пекин на встречу с председателем КНР Си Цзиньпинем. Как выяснилось, за броней десятков вагонов скрываются уютные интерьеры в розовых тонах и весьма комфортные условия.
Согласно отчёту местной прессы, в спецэшелоне может передвигаться одновременно до 90 вагонов. Как правило, перед ним и сзади следует по составу с бойцами охраны — на случай террористических атак.
Из-за огромной массы брони и по соображениям безопасности поезд, который Ким Чен Ын «унаследовал» от правившего КНДР своего отца Ким Чен Ира, не может разгоняться быстрее 60 км в час. Зато «внутренности» спецэшелона далеки от аскезы. По словам российского чиновника Константина Пуликовского, на которого ссылается Life.Ru, его пассажиры могут пользоваться шикарными сиденьями с обшивкой из тёмного дерева, а также огромными запасами изысканного алкоголя и деликатесов. Винная карта включает, в частности, шампанское брендов «Кристалл» и «Хеннесси», бордо, божоле, швейцарские сыры, живых омаров и так далее.
Визит Ким Чен Ына в Китай, который состоялся с 25 по 28 марта, на Западе назвали тайным, сообщает RT. Это порядком удивило власти КНР: кортежи из десятков машин, почетный караул и пресловутые фото вряд ли можно считать попыткой скрыть переговоры.