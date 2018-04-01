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01 апреля 2018
13:30  01 апреля 2018 0

Опубликованы снимки секретного бронепоезда Ким Чен Ына. Внутри розовые сиденья, запасы «Хеннесси» и омаров. ФОТО

Ким Чен Ын впервые выехал за пределы КНДРФото: Life.ru

СМИ впервые опубликовали фотографии поезда, на котором лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Пекин на встречу с председателем КНР Си Цзиньпинем. Как выяснилось, за броней десятков вагонов скрываются уютные интерьеры в розовых тонах и весьма комфортные условия.

Согласно отчёту местной прессы, в спецэшелоне может передвигаться одновременно до 90 вагонов. Как правило, перед ним и сзади следует по составу с бойцами охраны — на случай террористических атак.

Из-за огромной массы брони и по соображениям безопасности поезд, который Ким Чен Ын «унаследовал» от правившего КНДР своего отца Ким Чен Ира, не может разгоняться быстрее 60 км в час. Зато «внутренности» спецэшелона далеки от аскезы. По словам российского чиновника Константина Пуликовского, на которого ссылается Life.Ru, его пассажиры могут пользоваться шикарными сиденьями с обшивкой из тёмного дерева, а также огромными запасами изысканного алкоголя и деликатесов. Винная карта включает, в частности, шампанское брендов «Кристалл» и «Хеннесси», бордо, божоле, швейцарские сыры, живых омаров и так далее.

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Брутальный внешний вид… Фото: Life.Ru

Визит Ким Чен Ына в Китай, который состоялся с 25 по 28 марта, на Западе назвали тайным, сообщает RT. Это порядком удивило власти КНР: кортежи из десятков машин, почетный караул и пресловутые фото вряд ли можно считать попыткой скрыть переговоры.

Владимир Васин
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