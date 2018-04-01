Порошенко назвал условие ввода миротворцев в Донбасс

19:52 01 апреля 2018 0

Порошенко считает перемирие «необходимым, как воздух», но призывает силовиков «не жалеть патронов» Фото: пресс-служба президента Украины

Петр Порошенко заявил, что миротворцы ООН будут введены в Донбасс при условии длительного перемирия. Такое заявление президент Украины сделал во время встречи с жителями Волновахи.

«Это перемирие нам необходимо как воздух. Потому что перемирие является условием, при котором мы можем проводить специальную миротворческую миссию в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, чтобы на все оккупированные территории пришли миротворцы», — приводит слова Порошенко РИА «Новости».

Президент добавил, что Украина мирным путём вернёт неподконтрольные территории Донбасса. Однако позже в Twitter Порошенко появилось сообщение, в котором он призвал силовиков не нарушать перемирие, но в случае обострения конфликта «не жалеть патронов». «Никто не лишает украинских воинов права по приказу командиров давать достойный отпор провокациям врага. Более того, это их обязанность», — отметил в своем сообщении президент.