20:34 01 апреля 2018 0

Утилизационный сбор повысился с первого апреля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В воскресенье, 1 апреля, в силу вступили новые ставки утилизационного сбора на автомобили. В связи с этим, по мнению автоэкперта Константина Авакяна, цены на автомобили в зависимости от бренда и модели могут подняться до 10-15%.

По словам Авакяна, главы направлений Audi, Porsche, BMW департамента продаж группы компаний «АвтоСпецЦентр», для производителей автомобилей, обладающих заводами на территории России, утилизационный сбор компенсируется за счет государственных промышленных субсидий. Однако у импортеров нет этой поддержки, поэтому сбор ложится на бизнес и отражается на конечной цене машины. В результате в совокупности с индексом роста потребительских цен и инфляционными ожиданиями от 2018 года в зависимости от марки авто — повышение цен может составить до 10-15%, пишет «Автостат»

Отметим, что утилизационный сбор с 1 апреля для легковых машин с объемом двигателя до литра вырос на 17,86% (33 тысячи рублей), от одного до двух литров — на 90% (84 тысячи рублей), от двух до трех литров — на 49,3% (126 тысячи рублей). Для авто от трех до 3,5 литров утилсбор остался неизменным — 114,6 тысячи рублей. Для машин с объемом двигателя более 3,5 литров — 181,6 тысяч рублей. Утилизационный сбор для электромобилей повысился на 14,79% (32,6 тысяч рублей).

Для грузовых автомобилей массой до 2,5 тонн утилизационный сбор вырос на 14,46% (14,25 тысяч рублей), от 2,5 до 3,5 тонн — на 51,5% (30 тысяч рублей), от 3,5 до 5 тонн — на 15% (28,5 тысяч рублей). Для грузовиков массой от 5 до 8 тонн — сбор повысили на 14,84% (31,35 тысяч рублей), от 8 до 12 тонн — 14,9% (38,1 тысяч рублей), от 12 до 20 тонн — 14,8% (41,85 тысяч рублей), от 20 до 50 тонн — 14,8% (82,5 тысяч рублей).

Напомним, утилизационный сбор ввели в 2012 году одновременно со вступлением России во всемирную торговую организацию (ВТО). В 2016 году правительство РФ увеличило ставки сбора на 65%, ссылаясь на ослабление рубля. Ранее сообщалось, что уплату утилизационного и экологического сборов будет контролировать Федеральная налоговая служба.