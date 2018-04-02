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02 апреля 2018
01 апреля 2018
09:34  02 апреля 2018 0

Банки сокращают длину СМС-сообщений из-за жадности сотовых операторов

Предоткрытие ккт «Колизей» и показ фильма «Сила мечты». Екатеринбург, девушка, красавица, одиночество, гаджет, смс
Стоимость сообщений взлетела в 1,5-2 разаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Банкиры пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на жадность сотовых операторов. Кредитные организации беспокоит рост стоимости СМС-оповещений.

Рост цен с начала 2018 года отметили 80% кредитных организаций, в основном в феврале и марте. Тарифы на СМС увеличили «Билайн», МТС, «МегаФон», Yota и «Теле 2». По подсчетам президента ассоциации банков «Россия» Георгия Лунтовского, сейчас банки тратят на СМС-оповещения клиентов 30-40 млрд рублей в год, пишет «Коммерсант».

В связи с ростом тарифов, эти расходы увеличатся в 1,5-2 раза, предупредил в письме ФАС Лунтовский. Пока же банкиры в рамках оптимизации расходов сокращают длину сообщений и частоту их рассылки. По закону «О национальной платежной системе» банки обязаны сообщать клиентам об операциях по картам. Самым распространенным способом является СМС-оповещение.

В феврале ФАС поймала МТС и «Мегафон» на завышенных тарифах за связь, установленных в Крыму, напоминает «Русская планета». Ведомство возбудило в отношении сотовых операторов дело о нарушении антимонопольного законодательства, уточняет «Федеральное агентство новостей». Ранее ФАС заставила операторов отменить внутрисетевой роуминг в России. Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин рассказал «Национальной службе новостей», что это не скажется на расходах абонентов.

Наталья Михалева
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