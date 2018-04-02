В ОНФ заявили, что курганский застройщик сэкономил на материалах в домах для переселенцев

Активисты Общероссийского народного фронта в Курганской области добиваются устранения недоработок, выявленных в домах, построенных по программе переселения из ветхого жилья в 2017 году. В частности, речь идет о доме №15 (корпус 5) в 6А микрорайоне Кургана, на который неоднократно жаловались новоселы.
«Некоторые проблемы очевидны и очень волнуют жильцов, но „на бумаге“ все хорошо. В том числе это касается использования низкокачественных материалов и нарушения технологии работ. По проекту все правильно, но в реальности мы получаем заметные даже непрофессиональному глазу недостатки», — отметил член регионального штаба ОНФ в Курганской области Владимир Иванов.
Многие проблемы удалось устранить благодаря вмешательству общественников. В частности, были проведены работы по благоустройству территории, приведена в соответствие с нормами тепловая изоляция трубопроводов теплоснабжения, чердак очищен от строительного мусора, устранены разрывы гидро- и ветрозащитной пленки. Однако есть недочеты, которые были заложены еще в проекте. «Чтобы выйти на дорогу, ведущую к ближайшим остановке, магазину и детскому саду, жильцы вынуждены делать большой крюк, так как прямой путь не предусмотрен проектом, а перед домом находится овраг. Такие моменты необходимо предусматривать заранее, ведь в дальнейшем не все можно исправить», — напомнил Иванов.
Общественники обещают, что продолжат следить за устранением недоработок. «Не по каждому пункту наши мнения сошлись, и по некоторым из них мы продолжим диалог с ответственными лицами», — рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Курганской области Федор Теребенин.