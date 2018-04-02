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13:52  02 апреля 2018 0

В Салехарде врачи спасают ребенка, на которого напала стая собак

Стаи собак терроризируют жителей СалехардаФото: Илья Московец © URA.RU

В Салехарде врачи пытаются спасти жизнь восьмилетнего мальчика, на которого сегодня, 2 апреля, напала стая собак. С множественными ранами и сильной кровопотерей мальчика привезли в больницу, сейчас идет операция.

«Этим инцидентом заинтересовался Следственный комитет. СК выступит с инициативой в прокуратуру, чтобы материалы дела были переданы из полиции в Следственный комитет», — сообщила «URA.RU» Елена Демьянова, старший помощник руководителя СКР по ЯНАО.

Нападение стаи бродячих собак на ребенка произошло на улице Щорса недалеко от школы. По словам очевидцев, мальчика спас мужчина, который отогнал собак. Правда, к тому времени они сильно искусали ребенка. «URA.RU» неоднократно сообщало о том, что в последнее время участились случаи нападения собак на людей, при бездействии властей, которые никак не борются с дикими хищниками. Например, в городе Ревда Свердловской области за один день стаи собак искусали сразу троих человек, включая школьника. А в селе Пальмино Свердловской области 7 февраля 2017 года две собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку.

Александр Лукманов
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