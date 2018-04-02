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02 апреля 2018
15:25  02 апреля 2018 0

В Екатеринбурге священнику официально разрешили сравнивать Ленина с Гитлером

Пурга. Курган, памятник ленину, флагшток, зима, снег, флаг россии
Сравнивать Ленина с Гитлером можноФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд встал на строну священника, который в эфире православного телеканала сравнил Ленина с Гитлером. Это оскорбило ветерана военной службы, который подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

«Суд отказал в удовлетворении исковых требований», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.Состава преступления не было найдено.

Протоиерей Екатеринбургской епархии отец Евгений (Попиченко) в эфире телеканала «Спас» обсуждал переименование улиц, названных в честь советских деятелей. По словам служителя церкви, улицу Ленина можно было бы с тем же успехом назвать и в честь Гитлера. «Это две стороны одной медали. Их существо, их ненависть к человечеству, к людям, их „труды“, которые причинили столько страданий, горя, крови…», — заявил отец Евгений. Эти слова возмутили ветерана военной службы полковника в отставке Николая Рябчевского, который всю жизнь прожил «под благотворным влиянием политики и практики Владимира Ильича Ленина, разработанного им учения о строительстве социализма».

Данил Бардин
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