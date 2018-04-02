В Кремле сделали заявление по аресту братьев Магомедовых

15:36 02 апреля 2018 0

Песков опроверг связь заключений под стражу Магомедовых и противоборство политструктур Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержание и заключение под стражу владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых. По его словам, данный инцидент — это целенаправленная политика по отслеживанию использования бюджетных средств.

«Нет, это не какие-то одноразовые акции. Вы знаете, что в плане мониторинга использования бюджетных средств проводится очень жесткая целенаправленная политика. Здесь мы действительно видим обвинения в адрес Магомедовых», — цитирует Пескова RT. Он пояснил, что по этому делу ведется следствие, в связи с этим «что-либо говорить было бы некорректным», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, суд будет определять виновность и невиновность тех, кто был задержан. Он также отметил, что утверждения о задержании братьев Магомедовых из-за противоборства различных структур в преддверии формирования нового правительства являются политологическими пересудами. Песков посоветовал оставить их политологам, пишет «Федеральное агентство новостей».

Владельцев группы компаний «Сумма» братьев Магомедовых, а также главу компании «Интэкс» Артура Максидова арестовали 31 марта по решению суда. Они обвиняются в создании преступной группы и в мошенничестве.