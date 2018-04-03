Россию оставят за бортом «Нормандской четверки» из-за дела Скрипаля

03:55 03 апреля 2018 0

Тема конфликта в Донбассе будет обсуждаться в новом формате Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Лидеры Франции, Германии и Украины планируют провести специальный саммит, посвященный конфликту в Донбассе. Российскую сторону участники переговоров к мероприятию привлекать не планируют.

По данным «Коммерсанта», подготовка к саммиту может начаться 10 апреля в Берлине, куда с официальным визитом приедет президент Украины Петр Порошенко. Само мероприятие предположительно пройдет в мае. Источники газеты в МИД РФ утверждают, что Москва не будет препятствовать встрече «Нормандской четверки» в урезанном формате, поскольку существенные вопросы (в частности, размещение миротворцев ООН в зоне конфликта) без России все равно не будут решаться. Точку зрения российской дипломатии косвенно разделяют и в Киеве.

«Из-за дела Сергея Скрипаля сейчас в отношениях России с Западом возник крайне неблагоприятный эмоциональный фон. Поэтому провести полноценный четырехсторонний саммит не представляется возможным. Однако, я не думаю, что его подготовка будет проходить без ведома Кремля» — отметил источник «Коммерсанта», близкий к МИД Украины.

Ранее президент Украины заявил, что миротворцы ООН будут введены в Донбасс при условии длительного перемирия. Порошенко добавил, что Украина намерена вернуть неподконтрольные территории Луганской и Донецкой областей мирным путем, но позже уточнил, что военнослужащие ВСУ могут «не жалеть патронов» в случае обострения обстановки.