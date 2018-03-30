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30 марта 2018
08:20  30 марта 2018 0

Стали известные новые факты о яде, которым могли отравить Скрипаля

Открытая лицензия от 04.08.2016 Дети, врачи, покупки, больница, укол, шприц, медицина
Само название яда появилось в АмерикеФото: Pixabay.com
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Создать «Новичок», которым якобы был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, можно было в любой лаборатории мира. Это если яд вообще существовал, заявляет ведущий российский специалист в области химоружия, научный руководитель лаборатории научного центра Минобороны России, доктор химических наук, профессор Игорь Рыбальченко. Как поясняет эксперт, сомнения вызывает тот факт, что озвученное англичанами описание противоречит российским данным о свойствах данного отравляющего вещества.

Американцам известно о «Новичке» больше, чем российским специалистам, заверяет Игорь Рыбальченко. Как он пояснил в интервью «Известиям», еще в 1994 году в США эмигрировал один из разработчиков вещества Вил Мирзаянов. Позже он опубликовал книгу с формулой яда, а в 1998 году в местных справочниках появились спектральные данные изучения яда, что возможно, только если тот был синтезирован.

Собственно, и само название, по словам Рыбальченко, появилось в Америке. «Это новое поколение отравляющих веществ, которое появилось после традиционных — зарина, зомана и так далее. Соединение известно под шифром А-234. Это вещество относится к классу фторфосфатов с различными заместителями. Данное направление исследовали во многих странах. В РФ все научные программы с А-234 были прекращены. Никаких запасов не создавалось. Мы не могли декларировать то, чего не существует», — поясняет Рыбальченко.

Как отмечает специалист, синтезировать вещество после публикации формулы и методики его получения могла практически любая лаборатория в мире.

Что касается свойств яда, то, по словам Рыбальченко, российские специалисты здесь также ориентируются на данные, полученные от американцев. Это маслянистое вещество, похожее на мазь, плохо испаряющееся, его невозможно превратить в аэрозоль, а для отравления необходимо его попадание внутрь организма. Симптоматика действия неизвестна, но, скорее всего, похожа на передозировку наркотиками. Этим, по мнению российского ученого, объясняется, отсутствие информации о лечении — полицейские могли по незнанию навредить пациентам, перепутав тех с наркоманами. «Полицейские также могли не разобраться в ситуации и ввести налоксон, который применяют при передозировке наркотиков. В Англии массовый характер приобрели отравления фентанилом. Это наркотик. Он сильнее героина, и его можно добыть через аптечную сеть. Поэтому налоксон включили в состав стандартной полицейской аптечки», — говорит Рыбальченко. И отмечает, что, в отличие от Скрипаля и его дочери, отравившийся якобы тем же веществом сотрудник полиции очень быстро «чудесным образом исцелился».

Напомним, скрывавшийся в Лондоне Сергей Скрипаль вместе с дочерью был госпитализирован в начале марта. До сих пор они находятся в критическом состоянии. При этом британское правительство с самого начала заявило, что речь идет об отравлении новаторским ядом «Новичек» и обвинила в произошедшем Россию.

Игорь Чукреев
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