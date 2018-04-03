Представители экс-директора «Малина-ТВ» случайно обвинили свою подзащитную в мошенничестве

Уральский политтехнолог Платон Маматов сообщил, что представители экс-директора «Малина-ТВ» Екатерины Дегай неосторожным заявлением в суде сами же подвели ее под статью «Мошенничество». Заявление появилось после заседания в Арбитражном суде Свердловской области, где рассматривается иск Ольги Чебыкиной и ее мужа Ярослава Савина к интернет-телевидению «Малина».
«Чебыкина с супругом требуют с когда-то подконтрольной им организации почти два миллиона рублей. В ходе заседания представители экс-директора „Малины“ Екатерины Дегай сделали сенсационное заявление, подводящее её под статьи „Растрата“ и „Мошенничество“, совершенные в особо крупном размере», — заявил «URA.RU» Платон Маматов.
«Они признались, что при разделе активов Дегай обманула „Четвертый канал“. Передала ему по документам сайт „Малины“, а фактически сохранила контроль над ним за собой. То есть можно с весьма высокой долей вероятности предположить, что Дегай вывела вообще все приобретенные на заемные средства активы, а учредителю оставила пустышку», — продолжает политтехнолог. На основании заявления представителей Дегай Маматов готовит обращение в полицию.
Как ранее сообщало «URA.RU», эксперт-криминалист признал, что доказательства долга являются поддельными. Они были напечатаны одной пачкой на одном принтере. Конфликт возник из-за того, что три года назад Маматов одолжил Чебыкиной и Дегай 20 миллионов рублей на развитие канала «Малина». Проект провалился, срок возврата денег подошел, но долг никто не возвращает. Политтехнолог пытается отсудить свои деньги через суд. По словам Маматова, «Малина» брала у него в долг в общей сложности семнадцать раз. Политтехнолог решил объединить все случаи с невозвращением займов в один судебный процесс.
Ранее «URA.RU» сообщало, что, согласно данным аудита, Чебыкина и Дегай тратили деньги не по назначению.Редакция «URA.RU» дозвонилась до Екатерины Дегай, но она отказалась комментировать казусное заявление в суде ее представителей.