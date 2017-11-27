10:39 27 ноября 2017 0

Маматов обратился в суд из-за долга Чебыкиной Фото: Александр Мамаев

Екатеринбургский PR-технолог Платон Маматов подал иск к телеканалу «Малина», по которому хочет взыскать с компании 20 миллионов рублей долга. Текст искового заявления оказался в распоряжении «URA.RU».

По словам Маматова, «Малина» брала у него в долг в общей сложности 17 раз. Истец решил объединить все случаи не возвращенных займов в один судебный процесс. Политтехнолог также рассказал нашему агентству, что намерен обанкротить «Малину» и привлечь к ответственности руководителей компании, которыми до ее закрытия являлись журналисты Ольга Чебыкина и Екатерина Дегай.

Кроме того, Маматов уверен, что новый проект Чебыкиной — «Король контента» — использует активы, выведенные с закрытой «Малины». Поэтому банкротство грозит не только «Малине», но и «Королю».

Первое заседание суда по рассмотрению иска назначено на 25 декабря 2017 года.