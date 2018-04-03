В курганской колонии заключенные порезали себе руки, пытаясь напугать охрану

В Курганской колонии №1 восемь заключенных нанесли себе незначительные повреждения предплечий лезвиями от одноразовых бритв, протестуя против перевода в другой отряд. Таким образом они решили воздействовать на администрацию колонии, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального УФСИН.
Осужденных осмотрел медработник. «Повреждения оказались поверхностными, раны были обработаны дезинфицирующими средствами. В дополнительной медицинской помощи „пострадавшие“ не нуждались. Физическая сила в отношении них не применялась», — отметили в пресс-службе ведомства.
В ИК-1 выезжали первый заместитель начальника УФСИН России по Курганской области Михаил Хамазин и работники курганской прокуратуры по соблюдению законов в исправительных учреждениях. С каждым осужденным, принимавшим участие в акции протеста, побеседовали уполномоченный по правам человека в Курганской области и члены Общественной наблюдательной комиссии Курганской области. Жалоб на действия сотрудников ИК не было. Перевод части заключенных из одного общежития в другое проводился в марте для более рационального использования жилых площадей ИК.