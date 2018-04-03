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Главные новости Курганской области
18:53  03 апреля 2018 0

В курганской колонии заключенные порезали себе руки, пытаясь напугать охрану

Происшествия Колония, заключенные, колония, тюрьма, зэк
В «акции протеста» участвовали восемь заключенныхФото: Алексей Гущин © URA.RU

В Курганской колонии №1 восемь заключенных нанесли себе незначительные повреждения предплечий лезвиями от одноразовых бритв, протестуя против перевода в другой отряд. Таким образом они решили воздействовать на администрацию колонии, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального УФСИН.

Осужденных осмотрел медработник. «Повреждения оказались поверхностными, раны были обработаны дезинфицирующими средствами. В дополнительной медицинской помощи „пострадавшие“ не нуждались. Физическая сила в отношении них не применялась», — отметили в пресс-службе ведомства.

В ИК-1 выезжали первый заместитель начальника УФСИН России по Курганской области Михаил Хамазин и работники курганской прокуратуры по соблюдению законов в исправительных учреждениях. С каждым осужденным, принимавшим участие в акции протеста, побеседовали уполномоченный по правам человека в Курганской области и члены Общественной наблюдательной комиссии Курганской области. Жалоб на действия сотрудников ИК не было. Перевод части заключенных из одного общежития в другое проводился в марте для более рационального использования жилых площадей ИК.

Анна Бояркина
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