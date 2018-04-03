В Перми возбудили уголовное дело из-за рухнувшей на ребенка ледяной глыбы

Падение наледи на ребенка в Перми обернулось возбуждением уголовного дела. В офисе управляющей компании, ответственной за участок, на котором случилось ЧП, следователи изымают документы.
Как сообщает СУ СК РФ по Пермскому краю, производство начато по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Осмотр места происшествия уже проведен, изъяты вещдоки, допрашиваются свидетели.
По информации следствия, в офисе УК изучают бумаги, регламентирующие обслуживание жилого дома, возле которого случилось несчастье. Также выясняется, кто отвечает за проведение снегоочистительных работ на кровле здания.
Ранее «URA.RU» сообщило, что инцидент произошел 2 апреля в Кировском районе Перми на улице Маршала Рыбалко. На детскую коляску с ребенком с крыши рухнула ледяная глыба. Ребенка доставили в реанимацию краевой детской больницы в тяжелом состоянии.