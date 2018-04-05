09:50 05 апреля 2018 0

Эксперты предполагают привлекать внебюджетные инвестиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Высшая школа экономики вместе с Центром стратегических разработок Алексея Кудрина разработала проект реформы российского образования. Ориентировочная стоимость — около восьми трлн рублей. О модернизации этой сферы говорил президент Владимир Путин в обращении к парламенту 1 марта.

Эксперты ВШЭ и ЦСР Кудрина предлагают проект «12 решений для нового образования». Он включает в себя разработку системы поддержки раннего развития для всех детей от нуля до трех лет, внедрение в школах учебных комплексов на базе искусственного интеллекта, а также строительство 40 новых учебных центров по модели «Сириус», пишет РБК. Кроме того, авторы инициативы предлагают запустить адресные программы образовательной поддержки для бедных семей, то есть бесплатные уроки и участие в летних школах. Изменения коснутся и вузов. ВШЭ и ЦСР предложили на их базе создавать региональные центры инноваций, чтобы выпускники не уезжали, а развивали проекты на местах. Для этого предполагаются гранты и повышенные стипендии.

При полной реализации инициатив общие расходы бюджетной системы на образование возрастут до 4,8% ВВП к 2024 году против 3,5% ВВП в 2017 году. По мнению экспертов, Россия в этом случае будет тратить на образование столько же, сколько страны Организации экономического сотрудничества и развития. Полная реализация проекта ВШЭ и ЦСР потребует от госбюджета 4,6 трлн рублей в сумме за шесть лет. Однако авторы инициативы предлагают привлечь внебюджетные инвестиции, например, при строительстве школ — частно-государственное партнерство. В этом случае, по данным издания, сумма реализации проекта «12 решений для нового образования» возрастает до 8,3 трлн рублей.

Ранее Путин утвердил перечень поручений по выполнению послания Федеральному Собранию, которые он огласил 1 марта, напоминает «Утро.ру». Среди основных целей к 2014 году — рост населения, повышение среднего уровня жизни, рост доходов, а также модернизация системы образования. Так, губернатор Московской области Андрей Воробьев определил задачи на ближайшее будущее, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». В качестве приоритетов обозначены здравоохранение, образование и дороги.