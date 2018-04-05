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Жителя ХМАО отправят в колонию из-за друга, который уехал воевать за ИГИЛ
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15:31  05 апреля 2018 0

В Зауралье преподаватель университета отправится в колонию за липовые пятерки

Клипарт., взятка, коррупция, деньги
Заведующему кафедрой удалось выручить более ста тысяч рублейФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Шадринске Курганской области вынесли приговор заведующему кафедры местного филиала Московского государственного гуманитарного университета имени М. А. Шолохова. Его признали виновным в многочисленном взяточничестве.

Как рассказали в региональной прокуратуре, с августа 2009 года и по июль 2014-го завкафедрой «экономика и управление» получал от студентов деньги за положительные оценки на зачетах и экзаменах. При этом молодые люди на них даже не присутствовали, также они могли свободно пропускать занятия. Взятки преподаватель брал либо на руки в самом учебном заведении, либо переводом на банковскую карту. Таким образом ему удалось выручить более 100 тысяч рублей.

По решению суда мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Провести за решеткой ему предстоит три года, столько же запрещено преподавать. При этом по ряду эпизодов подсудимого освободили от ответственности в связи с истечением сроков давности, добавили в силовых органах.

В университете журналистам «URA.RU» уточнили, что преподавателя-взяточника освободили от должности более двух лет назад.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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