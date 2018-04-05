В Шадринске Курганской области вынесли приговор заведующему кафедры местного филиала Московского государственного гуманитарного университета имени М. А. Шолохова. Его признали виновным в многочисленном взяточничестве.
Как рассказали в региональной прокуратуре, с августа 2009 года и по июль 2014-го завкафедрой «экономика и управление» получал от студентов деньги за положительные оценки на зачетах и экзаменах. При этом молодые люди на них даже не присутствовали, также они могли свободно пропускать занятия. Взятки преподаватель брал либо на руки в самом учебном заведении, либо переводом на банковскую карту. Таким образом ему удалось выручить более 100 тысяч рублей.
По решению суда мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Провести за решеткой ему предстоит три года, столько же запрещено преподавать. При этом по ряду эпизодов подсудимого освободили от ответственности в связи с истечением сроков давности, добавили в силовых органах.
В университете журналистам «URA.RU» уточнили, что преподавателя-взяточника освободили от должности более двух лет назад.