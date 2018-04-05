В центре Екатеринбурга расстреляли мужчину

17:07 05 апреля 2018 0

После драки со стрельбой пострадавшего увезли в больницу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В центре Екатеринбурга на улице Пушкина возле здания министерства финансов Свердловской области произошла драка. Конфликт закончился стрельбой.

По словам очевидцев, дрались двое мужчин. Во время драки один из участников поединка вытащил пистолет и пять-шесть раз выстрелил в противника. Раненого на реанимационной машине повезли в больницу. Стрелка задержали прибывшие полицейские. «Ведется проверка, информация будет позже», — сказал «URA.RU» Евгений Крюков, сотрудник пресс-группы УМВД по Екатеринбургу.