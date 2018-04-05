Клиентов Сбербанка атакует вирус, ворующий деньги и требующий выкуп

21:16 05 апреля 2018 9

Троян вредит исключительно клиентам крупнейшего банка страны Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Специалисты российской антивирусной компании Dr. Web обнаружили троян, который атакует мобильные телефоны клиентов Сбербанка. Об этом сообщается на сайте компании.

Как отмечают в компании, вирус Android.BankBot.358.origin попадает в мобильные устройства через сообщения, которые рассылают киберпреступники или сам вирус. Чаще всего СМС отправляются от имени Avito.ru. В нем предлагается перейти по ссылке и ознакомиться с ответом на объявление. Вредоносным ПО уже успели заразиться свыше 60 тысяч устройств, а злоумышленники смогли похитить более 2,7 миллиона рублей со счетов мобильных телефонов. Возможный ущерб — 78 миллионов рублей. «Эта вредоносная программа крадет информацию о банковских картах, выводит деньги со счетов, а также блокирует зараженные устройства и требует выкуп», — пояснили специалисты.

Как рассказали в компании, о самом трояне Dr. Web знает еще с 2015 года, но его новая модификация направлена исключительно на клиентов крупнейшего российского банка.