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Главные новости Ямала
10:49  06 апреля 2018 0

Сын ямальского депутата задержан с крупной партией наркотиков

Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, клетка, арест, решетка, замок, преступник, обвиняемый, арестованный, подсудимый, наручники, суд
Инсайдеры сообщили о задержании родственников представителей власти с партией наркотиковФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тазовском районе Ямала по подозрению в хранении наркотиков была задержана группа молодых людей. У них была изъята крупная партия незаконного вещества. По некоторым данным, среди задержанных оказались родственники известных в районе представителей власти, об этом сообщают собственные источники агентства в силовых структурах.

Инсайдеры отмечают, что один из задержанных молодых людей является сыном депутата Тазовской районной думы. Фамилия задержанного известна агентству, но связаться с родителем-депутатом пока не удалось. Он занят на основной работе и не может подойти к телефону.

В пресс-службе УМВД по Ямалу факт задержания группы людей с наркотиками подтвердили. Там сообщили, что заведено уголовное дело. В данный момент проводится поверка, изъятое вещество проходит лабораторные исследования. В полиции не стали опровергать связь задержанных с представителями власти, но пока и не подтвердили ее. Имена задержанных они не озвучили.

Вячеслав Егоров
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