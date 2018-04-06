Сын ямальского депутата задержан с крупной партией наркотиков

В Тазовском районе Ямала по подозрению в хранении наркотиков была задержана группа молодых людей. У них была изъята крупная партия незаконного вещества. По некоторым данным, среди задержанных оказались родственники известных в районе представителей власти, об этом сообщают собственные источники агентства в силовых структурах.
Инсайдеры отмечают, что один из задержанных молодых людей является сыном депутата Тазовской районной думы. Фамилия задержанного известна агентству, но связаться с родителем-депутатом пока не удалось. Он занят на основной работе и не может подойти к телефону.
В пресс-службе УМВД по Ямалу факт задержания группы людей с наркотиками подтвердили. Там сообщили, что заведено уголовное дело. В данный момент проводится поверка, изъятое вещество проходит лабораторные исследования. В полиции не стали опровергать связь задержанных с представителями власти, но пока и не подтвердили ее. Имена задержанных они не озвучили.