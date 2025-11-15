Логотип РИА URA.RU
В Новом Уренгое лаборант нашел способ брать кровь у детей без слез с помощью спектаклей. Видео

В Новом Уренгое лаборант превратил забор крови детей в веселый спектакль
15 ноября 2025 в 10:37
Благодаря артистизму лаборанта дети перестали бояться забора крови

Благодаря артистизму лаборанта дети перестали бояться забора крови

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Новоуренгойской детской больнице лаборант Олег Канев нашел новый подход к маленьким пациентам. Медик дважды в неделю превращает процедуру забора крови в мини-спектакль, читая стихи и разыгрывая ролевые сценки. Об этом рассказали в telegram-канале поликлиники.

«Артистичный Олег дважды в неделю выезжает на забор крови в детскую поликлинику, и кабинет превращается в мини-театр, а лаборант — в аниматора. Разыгрывает спектакли по ролям, читает стихотворения, развлекает и отвлекает маленьких пациентов», — пишут в посте, прикрепив видеоролик с одного из представлений.

Видео: telegram-канал Новоуренгойской центральной городской больницы

Родители отмечают, что во время процедур малыши не плачут и часто даже не замечают момента забора крови. Ранее URA.RU писало, что жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловалась на врача, который отказался назначать лечение ребенку с диагнозом ДЦП. По ее словам, проблема заключается и в том, что невролог отказался отправлять документы для оформления инвалидности.

