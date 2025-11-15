Благодаря артистизму лаборанта дети перестали бояться забора крови Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Новоуренгойской детской больнице лаборант Олег Канев нашел новый подход к маленьким пациентам. Медик дважды в неделю превращает процедуру забора крови в мини-спектакль, читая стихи и разыгрывая ролевые сценки. Об этом рассказали в telegram-канале поликлиники.

«Артистичный Олег дважды в неделю выезжает на забор крови в детскую поликлинику, и кабинет превращается в мини-театр, а лаборант — в аниматора. Разыгрывает спектакли по ролям, читает стихотворения, развлекает и отвлекает маленьких пациентов», — пишут в посте, прикрепив видеоролик с одного из представлений.

Видео: telegram-канал Новоуренгойской центральной городской больницы