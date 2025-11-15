В Новом Уренгое лаборант нашел способ брать кровь у детей без слез с помощью спектаклей. Видео
Благодаря артистизму лаборанта дети перестали бояться забора крови
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Новоуренгойской детской больнице лаборант Олег Канев нашел новый подход к маленьким пациентам. Медик дважды в неделю превращает процедуру забора крови в мини-спектакль, читая стихи и разыгрывая ролевые сценки. Об этом рассказали в telegram-канале поликлиники.
«Артистичный Олег дважды в неделю выезжает на забор крови в детскую поликлинику, и кабинет превращается в мини-театр, а лаборант — в аниматора. Разыгрывает спектакли по ролям, читает стихотворения, развлекает и отвлекает маленьких пациентов», — пишут в посте, прикрепив видеоролик с одного из представлений.
Видео: telegram-канал Новоуренгойской центральной городской больницы
Родители отмечают, что во время процедур малыши не плачут и часто даже не замечают момента забора крови. Ранее URA.RU писало, что жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловалась на врача, который отказался назначать лечение ребенку с диагнозом ДЦП. По ее словам, проблема заключается и в том, что невролог отказался отправлять документы для оформления инвалидности.
