Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Пожары

Пожар уничтожил частный дом в дачном товариществе под Новым Уренгоем

15 ноября 2025 в 19:51
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Огонь охватил территорию площадью 81 квадратный метр

Огонь охватил территорию площадью 81 квадратный метр

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ДНТ «Титан» под Новым Уренгоем (Ямал) 15 ноября пожар полностью уничтожил частный дом. Пожар потушили около 11 часов утра на Лиственной улице, 61. Об этом сообщают в группе «ВКонтакте» МКУ ЕДДС города.

«В 08:50 часов (местного времени) поступило сообщение о том, что по адресу: ДНТ „Титан“, улица Лиственная, дом 61 происходит горение дома по всей площади. Ликвидация: 11:00 часов», — пишут в посте. Огонь охватил территорию площадью 81 квадратный метр.

На место происшествия оперативно прибыли огнеборцы, которые в течении двух часов потушили возгорание. Уточняют, что обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается. 

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Кутопьюган Надымского района ЯНАО произошел инцидент с возгоранием снегохода. Сообщение о происшествии поступило в единую дежурно‑диспетчерскую службу района ночью — огонь вспыхнул на улице Восточной.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал