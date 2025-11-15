Пожар уничтожил частный дом в дачном товариществе под Новым Уренгоем

Огонь охватил территорию площадью 81 квадратный метр Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ДНТ «Титан» под Новым Уренгоем (Ямал) 15 ноября пожар полностью уничтожил частный дом. Пожар потушили около 11 часов утра на Лиственной улице, 61. Об этом сообщают в группе «ВКонтакте» МКУ ЕДДС города.

«В 08:50 часов (местного времени) поступило сообщение о том, что по адресу: ДНТ „Титан“, улица Лиственная, дом 61 происходит горение дома по всей площади. Ликвидация: 11:00 часов», — пишут в посте. Огонь охватил территорию площадью 81 квадратный метр.

На место происшествия оперативно прибыли огнеборцы, которые в течении двух часов потушили возгорание. Уточняют, что обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается.

