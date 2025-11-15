ЯНАО вошел в топ-5 регионов РФ по уровню зарплат для покупки Lada Granta

Для лидера рейтинга, Приморского края, покупка Lada Granta требует 9,1 месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ямал занял пятое место в России по уровню зарплат, позволяющих быстрее накопить на новый автомобиль. Среднее зарплатное предложение в регионе составляет 98 000 рублей. Об этом рассказали эксперты «Авито Авто» и «Авито Работа» корреспондентам ТАСС.

«Накопить на покупку одного из наиболее популярных новых авто — Lada Granta, Haval Jolion и Geely Monjaro — быстрее всего жителям Приморского края, Сахалинской и Московской областей. В топ регионов с самым высоким зарплатным предложением попали: Ямало-Ненецкий Автономный округ (98 000 рублей)», — пишут в исследовании на сайте.

В пятерку лидеров также вошли Приморский край (118 300 рублей), Сахалинская область (101 700 рублей), Московская область (101 300 рублей) и Москва (100 000 рублей). Исследование рассчитывало сроки накопления для трех популярных моделей: Lada Granta, Haval Jolion и Geely Monjaro.

Конкретные сроки накопления для ЯНАО в материалах не приводятся. Для лидера рейтинга, Приморского края, покупка Lada Granta требует 9,1 месяца откладывания всей зарплаты. Ближе всего к скорости накопления на автомобиль по зарплате — Москва. Там, чтобы накопить на автомобиль Lada Granta, потребуется 10,8 месяца.