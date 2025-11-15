Названы регионы РФ, где быстрее всего можно накопить на автомобиль
Приморский край лидирует по скорости накопления на авто
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Жители Приморского края, Сахалинской и Московской областей могут быстрее всех в России накопить на покупку новых автомобилей Lada Granta, Haval Jolion и Geely Monjaro, свидетельствуют данные исследования «Авито авто» и «Авито работа». Специалисты проанализировали средние зарплатные предложения в регионах и сопоставили их с стоимостью популярных моделей автомобилей.
«В топ регионов с самым высоким зарплатным предложением попали: Приморский край (118 300 рублей), Сахалинская область (101 700 рублей), Московская область (101 300 рублей), Москва (100 000 рублей), Ямало-Ненецкий Автономный округ (98 000 рублей)», — указывается в исследовании, слова в исследовании передает ТАСС. Согласно расчетам, в Приморском крае для приобретения Lada Granta потребуется 9,1 месяца накоплений, тогда как Haval Jolion потребует 21,1 месяц, а Geely Monjaro — 41 месяц. Исследование учитывало рекомендованные розничные цены автомобилей без учета акций и скидок.
В Сахалинской области на накопление для покупки Lada Granta потребуется 10,6 месяца, а в Московской области — 10,7 месяца. Для приобретения более дорогих моделей Haval Jolion и Geely Monjaro жителям этих регионов потребуется от 24,6 до 47,9 месяца целенаправленных накоплений.
