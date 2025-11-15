От Губкинского до главных сцен и телеканалов страны: биография Валерии Астаповой

Вышел новый сериал с участием ямальской актрисы Валерии Астаповой Фото: Илья Московец © URA.RU

От ямальского города Губкинского до главных сцен и телеканалов страны — таков творческий путь Валерии Астаповой. Выпускница местной хореографической школы, участница ансамбля «Северное сияние», она смогла покорить Москву, став успешной певицей, востребованной актрисой и телеведущей. Как сложилась судьба и карьера звезды «Голоса» и «Девушек с Макаровым» — об этом — в материале URA.RU.

Ямальский старт: Детство и юность

Валерия Астапова в детстве Фото: Узнай все https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-valeriya-sushina.html

С самого детства в Валерии кипела творческая энергия. Она с увлечением занималась музыкой и танцами, окончила школу хореографического искусства. Ее школьные годы были наполнены выступлениями на концертах и участием в творческих кружках. Природный талант и трудолюбие позволили ей стать участницей ансамбля народного танца «Северное сияние», с которым она объездила с гастролями множество стран Европы.

Решение о переезде всей семьи из Губкинского в Москву было судьбоносным. Столица открывала перед одаренной девушкой и ее братом, известным ныне видеоблогером и актером Тимохой Сушиным, неограниченные возможности для профессионального роста. В Москве Валерия, не раздумывая, последовала за своей мечтой о сцене и поступила на вокальный факультет Института современного искусства (ИСИ), который успешно окончила в 2016 году.

Путь к признанию: «Голос» и рождение «Против правил»

Валерия Астапова Фото: Кинопоиск https://www.kinopoisk.ru/name/5628629/photos/page/1/

Широкую известность Валерии принесло участие во втором сезоне шоу «Голос» в 2012 году. Интересно, что на кастинг ее записал возлюбленный, Кирилл Астапов, который также прошел отбор. Исполнение песни At Last тронуло Диму Билана, и он развернулся к ней на «слепых прослушиваниях». Хотя до финала ей дойти не удалось, зрители запомнили яркую и голосистую участницу.

После проекта творческий и семейный союз с Кириллом (сценический псевдоним — Socrat) перерос в кавер-группу «Против правил», также известную как Socrat & Lera. Дуэт быстро набрал популярность, выступая на таких крупных площадках, как СК «Олимпийский», Дворцовая площадь и в Ледовом дворце. Параллельно Валерия пробовала себя как модель, телеведущая и стала финалисткой конкурса «5 звезд».

В ноябре 2020 года певица анонсировала свой первый сольный альбом «Я такая», в который вошли хиты «Дай, дай», «Танцы в квартире» и другие. Ее творчество продолжает развиваться — от зажигательного трека «Амиго» (2023) до дуэта с самой Ларисой Долиной на песню «Девочка моя». Валерия также блеснула в шоу перевоплощений «Точь-в-точь» и вместе с мужем победила в выпуске шоу «Конфетка» (2025), переделав песню любителя.

Телевидение и кино: Новая высота

Яркая внешность и харизма открыли Валерии дорогу на телевидение. В 2023 году она стала соведущей экстремального шоу «Суперниндзя» на СТС, где ее эмоциональная поддержка участников полюбилась зрителям. Она вернулась в этом амплуа и в последующих сезонах проекта. Кроме того, вместе с мужем она одержала победу в шоу «Полный блэкаут».

Валерия Астапова Фото: Кинопоиск https://www.kinopoisk.ru/name/5628629/

Актерская карьера Астаповой развивается не менее стремительно. Ее дебют в сериале «Беспринципные» (2020) стал началом успешного пути в кино. В 2021 году состоялось сразу три премьеры с ее участием: «БУМЕРанг» — роль любовницы персонажа Дмитрия Нагиева. «Девушки с Макаровым» — одна из главных ролей, лейтенанта полиции Кати Синицкой, которая стала одним из ее самых любимых образов. «Готовы на все» — роль любовницы героя Максима Лагашкина.

Впоследствии она снялась в главной роли в комедийном сериале «Классная Катя» (2022), в новогодней комедии «СамоИрония судьбы!» (2022) и в романтической комедии «Уралочка» (2024). 2025 год стал для актрисы особенно плодотворным: зрители увидели ее в сериалах «Знахарь», «Москва слезам не верит. Всё только начинается» и «Химкинские ведьмы».

Любовь и творчество в одном флаконе

Со своим мужем, Кириллом Астаповым, Валерия познакомилась в стенах Института современного искусства. Это была любовь с первого взгляда, которая через 7 лет, в августе 2018 года, переросла в официальный брак. Их творческий тандем «Против правил» является и крепким семейным союзом, что вызывает восхищение поклонников.