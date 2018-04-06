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Главные новости Курганской области
14:42  06 апреля 2018 0

Курганский авторитет рассказал, почему заключенные колонии массово резали руки

Первое сентября в кировоградской колонии для несовершеннолетних, заключенные, подростки, зеки, затылок, бритые, дети, колония для несовершеннолетних, детская колония, зэки
К шантажу прибегли заключенные нетрадиционной ориентацииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Порезавшие руки в знак протеста заключенные Курганской колонии №1 имеют нетрадиционную сексуальную ориентацию (из «низшей касты» — так охарактеризовал их собеседник «URA.RU»). Таким образом заключенные протестовали против их перевода в другие отряды, опасаясь за свое благополучие.

Подробности инцидента сообщил источник агентства со ссылкой на авторитетного в преступном мире заключенного той же колонии. Источник отметил, что действия сотрудников УФСИН были абсолютно законными и претензий к ним нет. «Хотя некоторые защитники ЛГБТ считают, что для таких заключенных должны быть особые условия, у нас таких законов нет, охрана вела себя корректно», — уточнил он.

Инцидент в курганской колонии произошел в марте 2018 года, однако известно о нем стало в начале апреля. Как уточнили в пресс-службе в УФСИН по Курганской области, никто из заключенных серьезно не пострадал, все раны оказались поверхностными. Эту акцию в администрации колонии расценили как попытку шантажа.

Татьяна Жаткина
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