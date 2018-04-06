Курганский авторитет рассказал, почему заключенные колонии массово резали руки

Порезавшие руки в знак протеста заключенные Курганской колонии №1 имеют нетрадиционную сексуальную ориентацию (из «низшей касты» — так охарактеризовал их собеседник «URA.RU»). Таким образом заключенные протестовали против их перевода в другие отряды, опасаясь за свое благополучие.
Подробности инцидента сообщил источник агентства со ссылкой на авторитетного в преступном мире заключенного той же колонии. Источник отметил, что действия сотрудников УФСИН были абсолютно законными и претензий к ним нет. «Хотя некоторые защитники ЛГБТ считают, что для таких заключенных должны быть особые условия, у нас таких законов нет, охрана вела себя корректно», — уточнил он.
Инцидент в курганской колонии произошел в марте 2018 года, однако известно о нем стало в начале апреля. Как уточнили в пресс-службе в УФСИН по Курганской области, никто из заключенных серьезно не пострадал, все раны оказались поверхностными. Эту акцию в администрации колонии расценили как попытку шантажа.