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06 апреля 2018
05 апреля 2018
04 апреля 2018
19:23  06 апреля 2018 2

Экс-директор ямальского департамента транспорта в бегах. Заведено дело о мошенничестве на 90 миллионов

Официальные лица, представители власти ЯНАО и г.Салехард., варакин дмитрий
Бывший директор департамента транспорта ЯНАО в федеральном розыскеФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На Ямале расследуется уголовное дело о легализации денежных средств на сумму около 90 млн рублей. Об этом стало известно из официального отчета ямальского управления МВД по итогам работы в 2017 году, который был представлен на недавнем заседании Законодательного собрания.

«Возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств на сумму свыше 90 млн рублей, полученных в результате совершения мошеннических действий группой лиц, состоящей из руководителей коммерческих организаций и бывшего руководителя Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО», — сообщается в документе.

По данным агентства, речь идет о Дмитрии Варакине, который покинул пост директора департамента транспорта ЯНАО в 2015 году. Отметим, что с должности Варакин ушел внезапно и в большой спешке. По официальной версии, у него истек срок контракта. О расследовании и махинациях не было известно до этого момента.

Выяснилось, что Дмитрий Варакин в данный момент находится в федеральном розыске. По последним данным, после увольнения он переехал с Ямала в Феодосию и ездил на автомобиле BMW X5. В ямальском главке сообщили, что расследованием сейчас занимается ямальское управление СКР. В следственном комитете дело пока не прокомментировали.

Вячеслав Егоров
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