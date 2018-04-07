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07 апреля 2018
06 апреля 2018
02:04  07 апреля 2018 0

Лоза «наехал» на Козловского из-за слов о хамстве россиян. «Что ж ерунду-то болтает?»

Юрий Лоза, лоза юрий
Юрий Лоза не упустил возможности напомнить о себеФото: Личная страница Юрия Лозы в Facebook

Российский певец Юрий Лоза прокомментировал заявление актера Данилы Козловского о «злобе и хамстве», которое ему приходится выслушивать от российских зрителей его картины. Лоза посоветовал автору фильма «Тренер» спокойнее воспринимать критику и «не болтать» про злобных россиян.

«А злобный или не злобный человек, который в Лас-Вегасе из окошка расстрелял 57 человек?. А те ребята, которые взрывы совершают в Европе? Злобные? Ну, а что ж он ерунду-то болтает? Почему россияне только злобные? А что, латыши, эстонцы не такие?» — цитирует Лозу «Газета.ру».

Музыкант отметил, что Козловский не имеет права жаловаться на реакцию зрителей, поскольку сам выбрал тему спорта, которая традиционно является «взрывоопасной» при обсуждении в любой стране. «Он вторгся в такую сферу, как футбол! Попробуйте сказать фанату, что его команда играла плохо. Фанатские разборки вне логики», — пояснил он.

Напомним, что Козловского возмутили отзывы россиян о трейлере картины «Тренер», в которой он выступает не только в качестве актера, но и режиссера. «Дерьмо летит либо в сторону российского футбола, либо в меня. Такого количества ненависти я вообще не ожидал», — добавил он.

Сергей Макеев
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