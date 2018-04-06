19:58 06 апреля 2018 6

Трейлер фильма «Тренер» не понравился российскому зрителю ФОТО: Данила Козловский, Instagram

Российский актер Данила Козловский, выступивший продюсером, режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли фильма «Тренер», пожаловался на злобных россиян, которым не понравился трейлер картины. Об этом накануне премьеры фильма он рассказал Sports.ru.

В интервью изданию создатель «Тренера» заявил, что российский зритель, в отличие от европейского, злой. К этому выводу он пришел, прочитав комментарии посмотревших трейлер фильма. «Дерьмо летит либо в сторону российского футбола, либо в меня. Такого количества ненависти я вообще не ожидал. Я показывал ролик в Европе, в „Челси“, в Лондоне, в Ирландии, в Штатах. Там все округляют глаза: „Мать твою! Это кто сделал? Наши?“ — „Нет, наши, русские“. А в России сплошная ненависть и хамство», — пояснил Козловский. При этом он отметил, что теряется от такого отношения и не хочет ориентироваться на мнение людей, пишущих гадости. Козловский подчеркнул, что «так в России футбол еще никто не снимал».

«Тренер» — режиссерский дебют актера Козловского. Российская премьера фильма состоится 19 апреля. Фильм рассказывает историю нападающего сборной России Юрия Столешникова, который со скандалом покидает команду и становится тренером в провинциальном городе.

Ранее был составлен список российских актеров, критикующих страну. На первом месте стоит Алексей Серебряков, заявивший, что в России национальной идеей являются сила, наглость и хамство. Далее указаны Анатолий Пашинин, Дмитрий Дюжев и Константин Райкин, напоминает «Национальная служба новостей».