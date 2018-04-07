17:53 07 апреля 2018 0

По словам родных, женщина успешно прошла допрос на полиграфе, а потерпевший от него отказался Фото: страница «Свободу Ольги Лагуновой», «ВК»

Суд Катайска вынес очередной неоднозначный приговор воспитательнице детсада. Ольга Лагунова получила три года колонии за тяжкие телесные повреждения, якобы нанесенные совершенно незнакомому человеку. Родные и друзья не верят в объективность следствия и намерены оспорить вердикт, который сейчас оживленно обсуждают в соцсетях. Также они обратились к известной в городе Евгении Чудновец, которая после общения с катайским судом по делу о распространении детского порно переквалифицировалась в правозащитники, и ее мужу Андрею Мясникову.

Все началось летом 2017 года, когда Лагунова и ее друг Сергей поссорились в катайском кафе «Сова». Дошло до рукоприкладства: женщина, получив удар по лицу, в ответ замахнулась на мужчину пивной бутылкой. Тот отобрал и выбросил бутылку, после чего в ссору вмешались другие отдыхающие. В итоге Сергей покинул место происшествия, а Лагунова ушла домой. В тот же день один из заступившихся за нее парней получил тяжелые травмы головы и глаза. В ходе следствия правоохранители пришли к выводу, что виновна в этом сама Лагунова, а суд принял их сторону.

Адвокат женщины (которого рекомендовал ей Сергей) на процесс просто не явился. Странная история произошла и с характеристикой из школы, где учится дочь Лагуновой. Классный руководитель девочки первоначально написала, что женщина не занимается воспитанием 14-летней дочери, но позднее от своих слов отреклась. «Девочка учится на „отлично“, олимпиадница! Классный руководитель сказала, что ничего подобного не писала, — рассказала „URA.RU“ Валентина Лагунова, мать осужденной. — Но в этой школе секретарем директора работает мать потерпевшего, через которую проходил документ. Может, она что-то добавила от себя?» Так или иначе, но из зала суда Лагунову сразу увезли в СИЗО. После огласки происходящим заинтересовались юристы и жители Катайска — у горожан просят поделиться известной им информацией.

Фото: скриншот страницы «Свободу Ольге Лагуновой», «ВК»

«Приговора мы еще не видели, надеемся получить его на следующей неделе. Тогда можно будет уже предпринять что-то конкретное. Пока, судя по тому, что мне рассказали, складывается такая история. В том же кафе была и другая компания, хорошо известная в городе. В том числе — связями с влиятельными людьми. В драке с ее представителями и получил телесные повреждения потерпевший, — рассказал корреспонденту „URA.RU“ Мясников. — Поскольку он попал в травматологическое отделение, уголовное дело было возбуждено автоматически. И встал вопрос — кто будет отвечать? Похоже, что кто-то из „влиятельных людей“ провел с ним и его друзьями „разъяснительную работу“. Одного из друзей потерпевшего даже „закрывали“. После чего те поменяли показания и крайней стала Ольга Лагунова. Ее видели возле кафе в обстановке ссоры, с бутылкой в руках — очень удачно получилось, если можно так сказать».

Оперативный комментарий в Катайском районном суде на момент подготовки материала получить не удалось — там не ответили на звонок. Адвокат потерпевшего, Лариса Бем, заявила, что согласна разговаривать только лично — и когда ей позволит рабочий график.