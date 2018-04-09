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09 апреля 2018
08:50  09 апреля 2018 0

Юная пермячка заставила танцевать Сергея Лазарева и Игоря Крутого. ВИДЕО

Члены жюри высоко оценили артистизм и вокальные данные девушкиФото: скриншот из видеоролика

14-летняя Олеся Петровых из села Сива Пермского края покорила зрителей телешоу «Ты супер!» на НТВ. Члены жюри не удержались и вышли на сцену, где выступили в роли подтанцовки.

На сцене «Ты супер!» Олеся исполнила русскую народную песню «Ах, мамочка!». Судьи высоко оценили артистизм и вокальные данные девушки, передает «АиФ-Прикамье». «А почему артист, исполняя такую песню, один на сцене? — спросил ведущий шоу. — Музыку в студию».

Первым на сцену поднялся композитор Игорь Крутой, вслед за ним вышли и другие члены жюри: артисты Юлиана Караулова, Сергей Лазарев и продюсер Виктор Дробыш. Последний пригласил девушку на танец. Уже после выступления «на бис», ведущий программы позвал на сцену маму Олеси, которую девочка не видела почти шесть лет. Момент встречи тронул всех до слез. В конце программы жюри назвало четырех полуфиналистов проекта, среди которых 14-летнего дарования не оказалось.

В проекте телеканала НТВ «Ты супер» принимают участие дети, оставшиеся без попечения родителей. Это уже второй сезон шоу талантов.

Павел Маркуш
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