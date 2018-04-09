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09 апреля 2018
Главные новости Москвы
10:29  09 апреля 2018 8

Глава кемеровского парламента подал в отставку в пользу Тулеева

Синицын упомянул колоссальную поддержку населения, полученную «командой Тулеева» на выборах 2013 годаФото: сайт Совета народных депутатов Кемеровской области
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын заявил, что досрочно подал в отставку. Он объяснил свое решение желанием, чтобы его коллеги-депутаты смогли проголосовать за кандидатуру экс-главы региона Амана Тулеева.

«Аман Гумирович Тулеев в 2013 году возглавлял список кандидатов от регионального отделения партии „Единая Россия“ в областной совет народных депутатов. Во многом именно благодаря его участию одержана убедительная победа с результатом свыше 86%. Сегодняшний состав областного совета — это команда Тулеева, за которую в 2013 году отдали голоса 1 миллион 334 тысячи 138 кузбассовцев», — цитирует Синицына РИА «Новости». Он добавил, что считает «абсолютно справедливым и корректным», что во главе команды будет стоять ее лидер. Депутаты рассмотрят заявление на внеочередной сессии во вторник, 10 апреля.

Напомним, Тулеев подал в отставку после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли 64 человека. 1 апреля Владимир Путин удовлетворил его просьбу, одновременно назначив исполняющим обязанности главы региона вице-губернатора Сергея Цивилева. Тулеев, по информации «Национальной службы новостей», получил мандат совета народных депутатов области. «URA.RU» сообщало, что депутаты Госдумы от региона выдвинули кандидатуру Тулеева в качестве главы парламента Кузбасса. Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов выступил против этого предложения.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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