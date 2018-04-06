В Госдуме попросили у нового главы Кузбасса высокий пост для Тулеева

07:33 06 апреля 2018 0

Тулеев готов работать «хоть до ста лет» Фото: интернет-портал Правительства Российской Федерации

Депутаты Госдумы от Кемеровской области попросили врио губернатора Сергея Цивилева поддержать выдвижение экс-главы области Амана Тулеева главой Совета народных депутатов региона. Письмо опубликовал в Facebook депутат от «Единой России» Антон Горелкин.

По словам Горелкина, труд является для Амана Тулеева смыслом жизни, он не мыслит себя на пенсии и «готов работать хоть до 100 лет», сообщает телеканал 360. Всего под обращением поставили подписи семь парламентариев.

«Мы, депутаты Госдумы от Кемеровской области, просим вас поддержать выдвижение Амана Тулеева на пост председателя Совета народных депутатов Кемеровской области. Уверены, что его многолетний опыт, общепризнанный авторитет мудрого политика, доскональное знание особенностей области, умение принимать нестандартные грамотные решения в сложных ситуациях будут и в дальнейшем полезны нашему региону», — цитирует текст портал «Шторм».

Как уже сообщало «URA.RU», 1 апреля Владимир Путин удовлетворил просьбу Тулеева о досрочной отставке с поста губернатора Кузбасса, одновременно назначив исполняющим обязанности главы региона вице-губернатора Сергея Цивилева. Последний известен главным образом по эффективной работе в угольной промышленности. В правительстве Кузбасса он успел отработать всего полтора месяца и, соответственно, Цивилеву нельзя поставить в вину трагедию в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. 5 апреля при личной встрече президент указал Цивилеву на необходимость повысить эффективность региональной власти — по оценкам правитлельства РФ Кузбасс по этому показателю находится на 73 месте в стране.