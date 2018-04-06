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06 апреля 2018
17:17  06 апреля 2018 1

Вице-спикер Госдумы против назначения Тулеева главой парламента Кузбасса

Праймериз Единой России. Москва, неверов сергей
Неверов не поддержал предложение коллегФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов выступил против выдвижения экс-главы области Амана Тулеева на пост главы Совета народных депутатов Кемеровской области. Таким образом он не поддержал своих коллег-депутатов ГД от региона.

«Я считаю, это неправильно, и думаю, люди просто не поймут такого решения», — приводит слова Неверова «Интерфакс». В Кремле не намерены вмешиваться в этот процесс. «Это прерогатива регионального парламента», — цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова «Говорит Москва».

Ранее врио губернатора Сергея Цивилева попросили поддержать выдвижение Тулеева главой областного парламента. Письмо опубликовал в Facebook депутат от «Единой России» Антон Горелкин, писало «URA.RU». Напомним, Аман Тулеев после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове стал членом областного Совета народных депутатов. Жертвами трагедии стали 64 человека, сообщал сайт «Подмосковье сегодня».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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