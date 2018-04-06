Вице-спикер Госдумы против назначения Тулеева главой парламента Кузбасса

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов выступил против выдвижения экс-главы области Амана Тулеева на пост главы Совета народных депутатов Кемеровской области. Таким образом он не поддержал своих коллег-депутатов ГД от региона.
«Я считаю, это неправильно, и думаю, люди просто не поймут такого решения», — приводит слова Неверова «Интерфакс». В Кремле не намерены вмешиваться в этот процесс. «Это прерогатива регионального парламента», — цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова «Говорит Москва».
Ранее врио губернатора Сергея Цивилева попросили поддержать выдвижение Тулеева главой областного парламента. Письмо опубликовал в Facebook депутат от «Единой России» Антон Горелкин, писало «URA.RU». Напомним, Аман Тулеев после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове стал членом областного Совета народных депутатов. Жертвами трагедии стали 64 человека, сообщал сайт «Подмосковье сегодня».