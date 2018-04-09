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09 апреля 2018
Главные новости Москвы
13:03  09 апреля 2018 6

Ветеран умер в приемной губернатора, куда пришел с просьбой отремонтировать дорогу

Дороги в ямах Курган, фура, ямы на дороге
Администрация пообещала выполнить просьбу ветерана уже после его смертиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Следственный комитет Владимирской области начал доследственную проверку по факту смерти ветерана Великой Отечественной войны. 93-летний Иван Савин приехал на прием в областную администрацию с просьбой заасфальтировать дорогу в поселке Ундонский и умер в приемной губернатора Владимирской области.

В администрации области мужчину должны были принять вне очереди, но на пороге в кабинет первого вице-губернатора у пенсионера остановилось сердце. На помощь ему прибыли сотрудники медкабинета. Несмотря на оказанную профессиональную медицинскую помощь, спасти ветерана не удалось.

«По факту смерти ветерана начата проверка. По предварительной информации, пожилому мужчине стало плохо, вся необходимая помощь на месте ему была оказана», — передает слова старшего помощника руководителя регионального управления Ирины Мининой ИА ТАСС.

30 марта Ивана Савина похоронили с почестями. Затраты взяла на себя областная администрация. Кроме того, первый вице-губернатор Алексей Конышев пообещал, что дорога, которая ведет к поселку Ундольский Собинского района, будет заасфальтирована.

Павел Маркуш
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