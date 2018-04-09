18:30 09 апреля 2018 0

Сбор денег объявила правозащитница Евгения Чудновец Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Воспитательнице детского сада из Катайска Курганской области Ольге Лагуновой, которую отправили в колонию за нанесение тяжких телесных повреждений незнакомцу, нашли нового адвоката. О сборе денег на оплату его услуг объявила на своей странице в Facebook правозащитница Евгения Чудновец.

Предыдущий адвокат девушки, по словам активистки, отказался подавать апелляционную жалобу на приговор, так как родственники Лагуновой «связались с Чудновец». «В связи с этим Ольге необходим новый, непредвзятый, не курганский адвокат. Мы нашли такого. Сумма сбора на его услуги составляет 137 000 рублей… С миру по нитке!» — пишет правозащитница. Всего неравнодушными к судьбе Лагуновой на сегодняшний момент отправлено девять тысяч рублей, на эти средства ей собрали передачу в колонию, уточняет Чудновец.

Ольгу Лагунову приговорили к трем годам заключения за то, что она якобы нанесла травмы головы и глаза незнакомому мужчине. Доказательством вины девушки, как утверждают ее родственники, выступила лишь пивная бутылка, которой она замахнулась на своего друга во время ссоры, при этом потерпевший защищал ее от последнего. Между тем сочувствующие Лагуновой в социальных сетях уже раскрыли настоящего преступника и рассказали, при каких обстоятельствах мужчина на самом деле получил телесные повреждения. «URA.RU» направило в силовые органы запросы с просьбой прокомментировать проведенное в отношении Ольги Лагуновой расследование.