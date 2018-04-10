{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,57
Динамика за 2 недели
Евро 71,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 апреля 2018
09 апреля 2018
08 апреля 2018
07 апреля 2018
06 апреля 2018
10:55  10 апреля 2018 0

Курганский завод зятя Михалкова ждет гостей из Ростеха

ОАО Курганмашзавод БМД-4 для десантных войск. Курган, кмз
На КМЗ скоро приедут представители госкорпорацииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Курганмашзавод» с ответным визитом ждет представителей Ростеха. По итогам совещания, проходившего в Москве, было принято решение, что в область с рабочей группой приедет индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Сергей Абрамов. Он встретится с губернатором области Алексеем Кокориным и коллективом завода.

На встрече в столице область представлял заместитель губернатора, директор департамента промышленности Александр Константинов. Он выразил позитивное отношение к тому, что, в период реализации дефолтной стратегии управление гражданским и военным дивизионами концерна «Тракторные заводы», включая «Курганмашзавод» (КМЗ), будут проводить структуры Ростеха.

Модели будущего сотрудничества представил заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков. Константинов подчеркнул, что в регионе давно ждали выработки дальнейшей стратегии развития завода, которая будет реализована через озвученные модели, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

Временным гендиректором завода остается зять режиссера Никиты Михалкова, вице-президент концерна «Тракторные заводы» Альберт Баков. По итогам двух месяцев 2018 года объем производства КМЗ составил 212% по сравнению с прошлогодними показателями.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров