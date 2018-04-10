Курганский завод зятя Михалкова ждет гостей из Ростеха

«Курганмашзавод» с ответным визитом ждет представителей Ростеха. По итогам совещания, проходившего в Москве, было принято решение, что в область с рабочей группой приедет индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Сергей Абрамов. Он встретится с губернатором области Алексеем Кокориным и коллективом завода.
На встрече в столице область представлял заместитель губернатора, директор департамента промышленности Александр Константинов. Он выразил позитивное отношение к тому, что, в период реализации дефолтной стратегии управление гражданским и военным дивизионами концерна «Тракторные заводы», включая «Курганмашзавод» (КМЗ), будут проводить структуры Ростеха.
Модели будущего сотрудничества представил заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков. Константинов подчеркнул, что в регионе давно ждали выработки дальнейшей стратегии развития завода, которая будет реализована через озвученные модели, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.
Временным гендиректором завода остается зять режиссера Никиты Михалкова, вице-президент концерна «Тракторные заводы» Альберт Баков. По итогам двух месяцев 2018 года объем производства КМЗ составил 212% по сравнению с прошлогодними показателями.