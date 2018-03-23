Проблемный курганский завод выбился в лидеры с начала 2018 года

Объем производства на ОАО «Курганмашзавод» по итогам первых двух месяцев 2018 года составил 212% по сравнению с прошлогодними показателями, предприятие возглавило список самых успешных, сообщили в пресс-службе зауральского департамента промышленности.
В целом индекс промышленного производства (ИПП) за январь и февраль 2018 года составил 105,6% к аналогичному периоду прошлого года. Также хороших результатов смогли добиться ОАО «ШЗПИ» — 181,7%, ЗАО «Курганстальмост» — 128%, ООО «Бентонит Кургана» — 116,8%, ООО «Каргапольский машиностроительный завод» 116,2%, ЗАО «Катайский насосный завод» — 106,3%, ОАО «ШААЗ» — 101,6%. Также, по данным генерального директора завода «Корвет» Анатолия Чернова, рост производства на его предприятии за указанный период составил 41%. ПАО «Курганская генерирующая компания» обеспечила за два месяца 2018 года индекс производства электроэнергии 105,3%, который также входит в общий показатель ИПП.
КМЗ, напомним, проходит процедуру передачи от концерна «Тракторные заводы» под управление госкорпорации «Ростех». Несколько предприятий подавали заявления в арбитражный суд, пытаясь добиться банкротства предприятия, однако в исках им было отказано. Ранее сотрудники завода жаловались на задержки зарплат, заводу ограничивали подачу природного газа из-за неплатежей. Сейчас ситуация на предприятии нормализовалась.
Отметим, Курганская область единственная из уральских регионов показывает рост промышленного производства на протяжении последних трех лет.