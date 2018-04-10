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Главные новости Курганской области
18:20  10 апреля 2018 0

Появились первые кадры рухнувших перекрытий в курганском «Магните». ФОТО

Границы между этажами больше нетФОТО: очевидец происшествия

Снимки рухнувших плит-перекрытий супермаркета «Магнит» появились в соцсетях. Граница между потолком и полом исчезла. Покупатели и продавцы чудом спаслись.

На кадрах видно, что потолок продуктового магазина, расположенного на первом этаже трехэтажного здания, разломился и упал. Бетонные плиты рухнули. Из расположенных на втором этаже офисов в «Магнит» провалилась мебель: столы, стулья и шкафы, а двери так и остались висеть под потолком.

Как ранее сообщало «URA.RU», ЧП случилось 10 апреля в 15-05 в курганском супермаркете «Магнит». Между первым и вторым этажом рухнули плиты-перекрытия. Площадь повреждений составила 200 кв. м. Из здания эвакуировали 33 человека. По предварительным данным, пострадавших нет. Спасатели работают на месте завалов. Причина обрушения выясняется.

ФОТО: очевидец происшествия
ФОТО: «Инцидент Курган», «ВКонтакте»
ФОТО: очевидец происшествия
ФОТО: очевидец происшествия
Наталья Михалева
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