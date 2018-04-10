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10 апреля 2018
22:43  10 апреля 2018 2

Ударную группу ВМС США отправили к берегам Сирии

Во главе ударной группы — авианосец «Гарри Трумэн»Фото: wikipedia.org
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Ударная группа военно-морских сил США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» выдвигается в Средиземное море. Авиагруппа должна в среду выйти из порта Норфолк, штат Вирджиния.

В состав группы помимо авианосца вошли ракетный крейсер «Нормандия», эсминцы «Балкелей», «Форест Шерман», «Фаррагут» и «Арли Берк», сообщает портал RT. Позже к ним присоединятся еще два эсминца — «Джейсон Данэм» и «Салливанс». На кораблях находятся 6,5 тысяч военнослужащих. При этом в пресс-службе Пентагона поход авианосной ударной группы назвали плановым.

Ранее президент США допускал возможность военного ответа на химатаку, которая якобы произошла в Сирии в начале апреля, пишет издание Nation News. Между тем американский эсминец Donald Cook уже подошел на расстояние в 100 километров от сирийского города Тартус. Над ним совершили несколько полетов российские боевые самолеты. «То, что в нейтральных зонах в том числе летают и наши самолеты, говорит об отсутствии каких-либо нарушений. Но Россия демонстрирует, прежде всего, то, что с ней нельзя обращаться как с банановой республикой. Нам есть чем ответить», — сказал по этому поводу сенатор Франц Клинцевич.

Дарья Корчак
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