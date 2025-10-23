Путин прислал венок на прощание с военкором Зуевым
Президент России Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с уральским военным корреспондентом Иваном Зуевым, погибшим в зоне СВО в октябре. Об этом сообщили журналисты с места событий.
Венок, украшенный красными розами и лентой с надписью «От президента Российской Федерации», был доставлен к месту, где проходит прощание с журналистом, пишет РИА Новости. Церемония началась 23 октября в Тюмени.
Гибель Ивана Зуева произошла 16 октября 2025 года в Запорожской области. Съемочная группа РИА Новости попала под удар беспилотника во время выполнения редакционного задания. В результате атаки коллега погибшего, Юрий Войткевич, получил тяжелые ранения.
