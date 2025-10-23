Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Путин прислал венок на прощание с военкором Зуевым

23 октября 2025 в 10:14
Путин прислал венок на церемонию прощания с Зуевым

Путин прислал венок на церемонию прощания с Зуевым

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с уральским военным корреспондентом Иваном Зуевым, погибшим в зоне СВО в октябре. Об этом сообщили журналисты с места событий.

Венок, украшенный красными розами и лентой с надписью «От президента Российской Федерации», был доставлен к месту, где проходит прощание с журналистом, пишет РИА Новости. Церемония началась 23 октября в Тюмени.

Гибель Ивана Зуева произошла 16 октября 2025 года в Запорожской области. Съемочная группа РИА Новости попала под удар беспилотника во время выполнения редакционного задания. В результате атаки коллега погибшего, Юрий Войткевич, получил тяжелые ранения.

Материал из сюжета:

В Запорожской области погиб военкор РИА Новости Иван Зуев

