Появилось видео со съехавшим в кювет автобусом на юге Красноярского края

В ДТП с автобусом в Краснояском крае пострадали 7 человек. Среди них дети 12 и 9 лет. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Автобус ехал со стороны пгт Шушенское в сторону села Каптырево. По предварительным данным, он не справился с управлением во время обгона и съехал в правый кювет. «В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 7 человек, в том числе дети 12 и 9 лет», — говорится в сообщении. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. В Госавтоинспекции напомнили, что на дорогах региона устанавливается первая гололедица.