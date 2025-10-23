Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Потолок рухнул в детской больнице Новосибирска. Видео

23 октября 2025 в 10:54
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Потолок обрушился в детской больнице на улице Вертковской, указано в посте

Потолок обрушился в детской больнице на улице Вертковской, указано в посте (архивное фото)

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В палате детской больницы Новосибирска, на улице Вертковской, рухнул потолок. До этого упала часть крыши. Об этом сообщили в новостных telegram-каналах.

«Маленькие пациенты рассказали, что сначала в здании на Вертковской, 3 упала часть крыши, а теперь в одной из палат обвалился потолок», — указано в посте telegram-канала Mash Siberia. Родителям пришлось забрать детей из учреждения.

Ранее похожий случай обвала потолка произошел в городской поликлинике города Озерска. Его обрушение привело к затоплению целого этажа здания. Тогда жители связывали это с некачественной работой подрядчиков во время недавнего ремонта.

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал