Потолок обрушился в детской больнице на улице Вертковской, указано в посте (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В палате детской больницы Новосибирска, на улице Вертковской, рухнул потолок. До этого упала часть крыши. Об этом сообщили в новостных telegram-каналах.

«Маленькие пациенты рассказали, что сначала в здании на Вертковской, 3 упала часть крыши, а теперь в одной из палат обвалился потолок», — указано в посте telegram-канала Mash Siberia. Родителям пришлось забрать детей из учреждения.

Ранее похожий случай обвала потолка произошел в городской поликлинике города Озерска. Его обрушение привело к затоплению целого этажа здания. Тогда жители связывали это с некачественной работой подрядчиков во время недавнего ремонта.