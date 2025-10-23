Потолок рухнул в детской больнице Новосибирска. Видео
Потолок обрушился в детской больнице на улице Вертковской, указано в посте (архивное фото)
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
В палате детской больницы Новосибирска, на улице Вертковской, рухнул потолок. До этого упала часть крыши. Об этом сообщили в новостных telegram-каналах.
«Маленькие пациенты рассказали, что сначала в здании на Вертковской, 3 упала часть крыши, а теперь в одной из палат обвалился потолок», — указано в посте telegram-канала Mash Siberia. Родителям пришлось забрать детей из учреждения.
Ранее похожий случай обвала потолка произошел в городской поликлинике города Озерска. Его обрушение привело к затоплению целого этажа здания. Тогда жители связывали это с некачественной работой подрядчиков во время недавнего ремонта.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.