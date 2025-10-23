США дали месяц на завершение операций с российскими компаниями под новыми санкциями
США разрешили до 21 ноября совершать операции с «Роснефтью» и «Лукойлом»
США через OFAC (Office of Foreign Assets Control — подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) ввели санкции против российских нефтяных гигантов «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа», добавив их в SDN List. Для минимизации последствий для глобальных рынков и союзников выдана лицензия на сворачивание операций, действующая до 21 ноября 2025 года.
«Все операции, запрещенные Исполнительным указом (E.O.) 14024, которые обычно сопутствуют и необходимы для свертывания любых операций с участием одного или нескольких следующих заблокированных лиц, разрешены до 12:01 по восточному стандартному времени 21 ноября 2025 года», — говорится в документе опубликованном на сайте ведомства. Отдельные лицензии касаются выхода из ценных бумаг «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» до 21 ноября, а также операций с АЗС «ЛУКОЙЛа» за пределами России.
Ранее аналогичные санкции против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» ввела Великобритания, также выведя из-под ограничений их международные проекты. Санкции США затрагивают все структуры, где доля этих компаний превышает 50%, даже если они не указаны напрямую. Москва назвала новые санкции незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что экономика страны уже адаптировалась к многочисленным рестрикциям, выработав «определенный иммунитет». По его словам, Россия продолжит защищать свои интересы, несмотря на внешнее давление.
