Суд освободил нарушившего границу РФ француза Сехили

Суд Приморского края признал гражданина Франции Сехили виновным в нарушении государственной границы России и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщил его адвокат. При этом по словам защитника, француз освобожден от исполнения назначенного наказания, поскольку ранее уже находился под стражей.