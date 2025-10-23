Суд освободил нарушившего границу РФ француза Сехили
23 октября 2025 в 10:24
Фото: © URA.RU
Суд Приморского края признал гражданина Франции Сехили виновным в нарушении государственной границы России и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщил его адвокат. При этом по словам защитника, француз освобожден от исполнения назначенного наказания, поскольку ранее уже находился под стражей.
