Румынский водитель хотел снести ворота посольства России
23 октября 2025 в 11:04
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Румынии водитель пытался въехать на автомобиле в ворота посольства России. Об инциденте сообщают местные СМИ. Сотрудники государственной безопасности оперативно задержали нарушителя.
